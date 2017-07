Tim alza il velo sulle novità: rete mobile arriva fino a 1 Giga

Milano, (askanews) - Una nuova offerta che comprende la tecnologica più avanzata e una piattaforma hardware innovativa, dal design molto curato. Tim presenta al mercato le principali novità, e lo fa nel nuovo flagshipstore di via Moscova a Milano alla presenza dell'amministratore delegato uscente, Flavio Cattaneo, che, nel suo ultimo intervento pubblico, ha rimarcato il lavoro fatto nell'ultimo anno sotto il profilo industriale e non solo sul versante dei conti. In particolare il ceo ha lanciato quello che è un primato di Tim, 1 Giga di velocità di navigazione Internet anche con il mobile:"Parlando di mobile e di innovazione tecnologica faremo vedere la nostra ormai affermata supremazia con un ulteriore record sul mobile che verrà lanciato nei prossimi giorni".Questa novità rappresenta una risposta alla sete del mercato di navigare a velocità sempre più elevate, un primo tassello per la transizione verso il 5G. Stefano Azzi, responsabile consumer and small enterprise e Giovanni Ferigo, responsabile technology di Tim:ups da tim itwups 00.04.10 siamo sempre più gigovori e quindi la qualità e la quantità della rete sono due fattori distintivi su cui puntiamo molto 00.04.22+00.06.57 si parla tanto di gigabite society, ci siamo. Tim per prima utilizzando le frequenze del 4G e la banda non licenziata, le ha aggregate ottenendo questo risultato primi al mondo 00.07.12+00.07.21 lo utilizzeremo sicuramente con le small sell, piccole antenne molto diffuse con limitate emissioni in tutti quegli ambienti dove ci sarà molto traffico, negozi, centri commerciali, piazze e stadi 00.07.40Le città da cui si partirà a settembre sono Torino e Milano, cui seguiranno ulteriori hotspot negli altri principali centri italiani. Ma per Tim le novità sono anche di prodotto:ups da 00.03.21 abbiamo ridisegnato la linea dei nostri prodotti e abbiamo lanciato la Tim Home platform che si compone di un modem, il Tim Hub, e il Tim box riferimento per l'intrattenimento e il gaming e abiliterà sempre più la smarthome 00.03.43Far dialogare tra loro gli oggetti della casa, dal televisore alla lavatrice, al frigorifero, è uno degli obiettivi dietro gli accordi che Tim ha raggiunto con alcuni player del mercato come Samsung o Bang Olufsen. Ma c'è anche un altro aspetto che riguarda i contenuti cui avranno accesso i clienti attraverso la Tim Box. Daniela Biscarini, responsabile multimedia entertainment & consumer digital services:ups da 00.09.11 la prima novità riguarda tutto il mondo di TimVision avremo una userface molto più ricca e più facile da navigare in modo che il cliente possa orientarsi nel catalogo di 10mila contenuti che offriamo. Lanciamo anche il gaming, il nuovo servizio Timgames che permette al cliente di giocare in streaming senza avere il gioco fisico 00.09.39Nel piano delle novità di Tim anche investimenti per la realizzazione dei concept store ultima generazione, vere e proprie vetrine tecnologiche, di cui quello in via Moscova a Milano rappresenta solo il primo cui seguiranno un altro in Galleria a Milano, e poi Napoli, Catania e Palermo.