Tim, ultima uscita di Cattaneo: lavoro qualità, non solo su conti

Milano, 26 lug. (askanews) - Toccata e fuga per l'Ad uscente di Tim, Flavio Cattaneo, alla attesa conferenza stampa di presentazione, nel nuovo concept store di via Moscova a Milano, delle ultime novità tecnologiche della compagnia telefonica. Il manager, che lunedì ha sancito ufficialmente il suo addio dal gruppo, ha fatto una breve introduzione e poi si è allontanato, dribblando le telecamere."Presentiamo oggi quanto fatto in questi mesi dai nostridirigenti, tecnici e impiegati non solo per quanto riguarda gliaspetti economici, che vedrete domani con la trimestrale, maanche dal punto di vista industriale, i prodotti, i nuovi negozila tecnologia - ha detto Cattaneo - Un lavoro che ha visto unaqualità ampia che ha abbracciato a 360 gradi tutte le areedell'azienda. È importante far vedere al mercato come noiintendiamo oggi un'azienda di telecomunicazioni per attrarrenuovi clienti e darli maggiore qualità".