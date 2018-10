09-10-18 Ue, Covassi: "L'Ue appartiene a tutti e non solo ad alcuni"

(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2018 "L'Europa non sarà mai una fortezza che volta le spalle al mondo perché l'Ue appartiene a tutti e non solo ad alcuni. L'Unione tutta è chiamata ad esercitare una responsabilità globale e a rilanciare la sovranità europea. Rafforzare la capacità dell'Ue in politica estere ci permetterà di essere più protagonisti". Così il capo della Rappresentanza permanente della Commissione europea in Italia, ambasciatrice Beatrice Covassi durante l'audizione della Commissione Esteri. _Courtesy CameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it