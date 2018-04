25 Aprile, Raggi: "Corteo? Occasione persa, anno prossimo confido in unità"

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2018 25 Aprile, Raggi Corteo Occasione persa, anno prossimo confido in unita' L'ha dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi alla cerimoinia organizzata dalla Comunità ebraica di Roma a via Tasso per il 25 aprile. "Oggi noi come comunità cittadina non siamo stati all'altezza dei nostri predecessori di 70 anni fa. Non siamo stati in grado di preservare l'unità del corteo e abbiamo perso una occasione. Abbiamo lasciato che qualcuno introducesse in una festa dei temi estranei a questa festa. Temi che nulla hanno a che vedere con lo spirito che anima questa festa". Così la sindaca dopo la rinuncia a partecipare al corteo dell'Anpi per la presenza della comunità palestinese che sfila con i suoi simboli, bandiere e kefieh. "Ma le porte del Campidoglio - ha aggiunto - restano aperte, il tentativo deve continuare" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev