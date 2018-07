Roma, (askanews) - Manifestazione nella piazza del Senato, a Helsinki, contro l'arrivo del presidente americano Donald Trump in Finlandia per incontrare Vladimir Putin. Decine e decine di donne incinte, con la maschera di Trump, hanno sfilato per protestare contro la legge che ridurrebbe il finanziamento federale di centinaia di cliniche americane che praticano l'aborto.