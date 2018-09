A Milano è iPhone mania, ecco Vitaly, il primo ad entrare nell'Apple Store, infografica

(Agenzia Vista) Milano, 21 settembre 2018 Sono in vendita da oggi i nuovi iPhone Xs e Xs Max. Lunghe file di persone fin dalle prime luci del mattino davanti agli Apple Store di tutto il mondo. Centinaia gli appassionati che non vogliono lasciarsi sfuggire l'occasione di essere fra i primi a poterli vedere da vicino. Per l'occasione lo Store Apple di piazza Liberty a Milano ha aperto le porte al pubblico già a partire dalle 8.Uno di questi è Vitaly, giovane studente russo dell'Università Bocconi di Milano, che si è posizionato di fronte all'ingresso già nel pomeriggio di ieri. Vitaly è stato il primo tra i clienti senza prenotazione, ad accedere al negozio dove ha acquistato il cellulare Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it