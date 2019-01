A Panama la Sinagoga accoglie i giovani pellegrini

Panama, 22 gen. (askanews) - Anche la comunità ebraica di Panama accoglie i pellegrini del Papa. La Congregation Kol Shearith Israel è la più antica Sinagoga di Panama.Come segno delle ottime relazioni tra ebrei e cattolici, la Sinagoga accoglie 50 pellegrini polacchi partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù - che si svolge nel paese centroamericano fino al 27 gennaio. Come spiega il rabbino capo, Gustavo Kraselnik, "Fa parte del nostro lavoro interreligioso e delle nostre eccellenti relazioni con la Chiesa cattolica in generale e in particolare con la parrocchia San Luca, che è nello stesso quartiere, Costa del Est, in cui si trova la sinagoga, con cui lavoriamo da molti anni, incontri musicali, programmi sociali".Relazioni eccellenti anche a livello delle alte gerarchie, spiega il rabbino, per cui l'arrivo del Papa è atteso con interesse; la sinagoga ha offerto quattro sale per ospitare i pellegrini."Il papa dà sempre messaggi di speranza e solidarietà puntando al compromesso. Siamo certi che saranno giorni significativi e pieni di ispirazione per noi tutti che viviamo in questo paese meraviglioso" aggiunge il rabbino. "Panama è un paese caratterizzato dalla sua apertura. Il Papa è molto sensibile al tema dell'immigrazione che tocca tutto il mondo; sono certo che ne parlerà anche in questa occasione parlando ai giovani che vengono da ogni angolo del pianeta".E infine, il rabbino Kraselnik spiega, "Qui in questo quartiere abbiamo un lavoro in comune con la Chiesa, e rapporti di amicizia e direi affetto. Siamo diversi ma ci piace stare insieme e fare cose insieme per il benessere della società".Ssa