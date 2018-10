(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2018 Abolizione numero chiuso medicina, i medici "Non siamo d'accordo, si inizi da specializzazioni" I medici in piazza a Montecitorio, radunatiasi per protestare contro i pochi fondi che arrivano al comparto della Sanità in Italia, si sono detti tutti contrari all'abolizione del numero chiuso alla facoltà di medicina, ravvisando la necessità di aumentare gli accessi ai corsi di specializzazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it