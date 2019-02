(Agenzia Vista) Venezia, 17 febbraio 2019 Al Carnevale di Venezia, la regata della pantegana Dopo la festa sull’acqua continuano i festeggiamenti per l’apertura del Carnevale a Venezia con la regata della “pantegana”. 120 imbarcazioni, per un totale di 700 vogatori, hanno formato un corteo di barche che ha sfilato per il Canal Grende scortando una “pantegana” fatta di cartapesta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev