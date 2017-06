(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2017 "Voteremo a favore dello Ius Soli" così Angelino Alfano nel corso del suo intervento alla presentazione del libro di Maurizio Molinari "Il ritorno delle tribù". Il ministro degli esteri ha aggiunto che "in campagna elettorale per le amministrative, non è il momento giusto per afforntare la questione nel merito". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev