(Agenzia Vista) Milano, 21 novembre 2019 Ambiente, Conte: "Sfida è piantare un albero per ogni abitante" "Sfida è piantare un albero per ogni abitante". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del suo intervento al World Forum on Urban Forest, il forum mondiale della forestazione urbana in corso di svolgimento alla Triennale di Milano. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev