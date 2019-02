(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2019 Anas, superato il crash test per la nuove barriere per la sicurezza stradale Esito positivo per il crash test sulla nuova barriera spartitraffico centrale di tipo continuo con un dispositivo per la tutela dei motociclisti, interamente progettata da un team di ingegneri di Anas (Gruppo FS Italiane). Il test è stato fatto a Bollate, in provincia di Milano, sulla pista di CSI (Gruppo IMQ), Centro di Certificazione e Analisi comportamentale. “E’ un risultato molto importante per la sicurezza stradale - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Massimo Simonini - ottenuto grazie all’innovazione tecnologica prodotta dagli ingegneri Anas. La nuova barriera spartitraffico #salvamotociclisti consentirà ad Anas di elevare ulteriormente gli standard di sicurezza sulle proprie strade. Inoltre si tratta di un dispositivo a marchio Anas esportabile sui mercati nazionali e internazionali”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev