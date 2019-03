(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2019 Appalti, De Pascale (Upi): "Servono risorse e semplificazioni in tempi brevi" A palazzo Chigi gli incontri del governo sullo 'sblocca cantieri'. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme con il vicepresidente e ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, incontrano i presidenti delle Regioni, Anci e Upi, le imprese (Confindustria, Cna e Confartigianato), e i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Confsal, Confael). Il presidente dell'Upi Michele De Pascale a margine dell'incontro: "E' stato un incontro molto positivo che ha messo al centro un tema importante per il nostro paese". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev