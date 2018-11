(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2018 Assemblea Pd, Corallo: "Non umiliamo l'elettorato come un Burioni qualsiasi" "Noi abbiamo umiliato il nostro elettorato come un Burioni qualsiasi, che si diverte a bulleggiare chi invece ha espresso con le proprie parole semplicemente un dubbio. Abbiamo elevato a scienza assoluta scelte politiche, di solito di destra". Queste le parole di Davide Corallo, candidato alla segreteria del PD, durante il suo intervento all'assemblea del partito. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it