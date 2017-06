(Agenzia Vista) La Mecca, 25 giugno 2017 Un attacco terroristico e' stato sventato dagli agenti di polizia e dall'esercito arabo alla grande Moschea. Un uomo aveva progettato di farsi saltare in aria nel luogo di culto, ma, individuato dalla polizia, si e' barricato in casa e li' si e' fatto esplodere. 11 persone ferite, tra cui alcuni agenti, in seguito al crollo della palazzina di tre piani in cui si era nascosto l'uomo. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev