Austria, i Popolari di Kurz vincono con il 38,4%

Vienna, 30 set. (askanews) - Il Partito Popolare del cancelliere austriaco uscente Sebastian Kurz ha vinto le elezioni legislative anticipate in Austria con il 38,4%. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno austriaco dando i dati ufficiali alla fine dello spoglio elettorale.I Socialdemocratici sono arrivati secondi con il 21,5%, il Partito della Libertà dell'estrema destra ha ottenuto il 17,3%."Grazie a tutti coloro che ci hanno dato il loro voto oggi, prometto che lavoreremo per la nostra bellissima #Austria nel miglior modo possibile". Così Sebastian Kurz leader del Partito popolare austriaco dopo la vittoria alle elezioni anticipate.Delusione per l'estrema destra. L'Ibizagate e i recenti scandali che hanno travolto i vertici del partito Fpoe hanno lasciato una pesante traccia. Il partito di Norbert Hofer perde quasi nove punti rispetto alle ultime elezioni politiche e crolla al 17%. I Verdi festeggiano invece un ottimo risultato: raggiungono il 12% e tornano, dunque, nel Parlamento. I liberali Neos superano il 7%.