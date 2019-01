Autista di autobus eroina, si ferma e salva un bimbo per strada

Milwaukee (Wisconsin), (askanews) - Irena Ivic, un'autista di autobus diventata un'eroina: la donna, secondo le immagini diffuse dal servizio di trasporto pubblico di Milwaukee, in Wisconsin, ha salvato un bambino che camminava a piedi nudi per strada in pieno inverno.Irena stava guidando quando ha visto il piccolo camminare sul marciapiede. Irena è scesa dal mezzo, ha attraversato la strada ed ha preso in braccio il bimbo, per portarlo al calduccio nell'autobus. Se l'è seduto sulle ginocchia e e una passeggera gli ha prontamente dato un mantello per coprirlo. Poi sono arrivati gli agenti della polizia, che hanno portato in salvo il bimbo, che, hanno detto, era stato lasciato fuori casa dalla madre malata.