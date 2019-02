Autonomie, Della Vedova (+Europa): "Temo ci stiamo avviando verso rinascita secessionismo"

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2019 Autonomie, Della Vedova +Europa, temo ci stiamo avviando a rinascita secessionismo "Quello delle autornomie è un tema serio, la costituzione prevede che regioni possano richiedere più funzioni. Il punto è che nessuno sa cosa ci sia in questa intesa. Temo ci stiamo avviando ad una rinascita politica del secessionismo. Perché assistenzialismo a debito che grava su contribuenti di una parte più ricca del Paese al Nord vanno a finire al Sud. Servono investimenti e occasioni di crescita, altrimenti il reddito di cittadinanza porterà a non far lavorare nessuno perché non ci saranno posti di lavoro." Così il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova a margine della prima assemblea nazionale del partito a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it