(Agenzia Vista) Napoli, 16 gennaio 2018 Baby Gang, Minniti: a Napoli tolleranza zero contro motorini fuori legge ''Ci sara' tolleranza zero per quanto riguarda la mobilita', in particolare per motorini illegali. Non consentiremo alle baby gang di cambiare le abitudini dei giovani napoletani''. Queste le parole di Marco Minniti, ministro dell'Interno, durante la conferenza stampa al termine del vertice in Prefettura sulle Baby Gang. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev