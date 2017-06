(Agenzia Vista) Genova, 25 giugno 2017 Turno di ballottaggi per i 111 comuni al voto chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. A Genova i due sfidanti Crivello per il centrosinistra e Bucci per il centrodestra, hanno votato, i sondaggi danno leggermento in testa Bucci. courtesy_PrimoCanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev