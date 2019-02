Banche, de Bertoldi (FdI): "Gravi e preoccupanti le dichiarazioni di Tria"

(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019 Banche de Bertoldi FdI Tria non credibile su Ecofin e reddito Commissione inchiesta faccia chiarezza su ricatto tedesco 00_57 Il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze: "Le dichiarazioni del ministro Tria rilasciate oggi in audizione in commissione Finanze e Tesoro hanno dell'incredibile. E' senza dubbio risibile affermare che nel corso dell'ultimo Ecofin su reddito di cittadinanza e quota 100 non sia stato fatto alcun riferimento alle misure contenute nel decretone, e questo anche alla luce del rapporto sull'Italia pubblicato oggi dalla Commissione europea che ha posto l'attenzione sulla sostenibilità per i conti pubblici del reddito di cittadinanza. Quindi in Ue è ben presente il tema e non è credibile Tria. Gravissime, invece, sono le affermazioni, che se fossero confermate sarebbero preoccupanti, riguardo il ricatto del governo tedesco verso l'Italia per accettare la normativa sul 'bail in'. Chiederò che nella costituenda Commissione d'inchiesta sulle banche queste dichiarazioni siano oggetto di approfondimento e che si faccia definitiva chiarezza. Su una vicenda così importante non possono rimanere opacità o incertezze". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev