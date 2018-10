Berlusconi: governo di incapaci, spero a casa il prima possibile

Roma, (askanews) - Il governo "si ravveda e cambi la manovra", "perchè stanno portando l'Italia in una direzione che farà il male di tutti". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una dichiarazione a Laives (Bolzano). "C'è tanta amarezza, dicendo le preghiere ho chiesto che si ravvedano"."Siamo già isolati in Europa e quindi auspico una fine di questo governo il più presto possibile. Danno uno spettacolo veramente negativo del governo e dell'Italia, a tutta l'Italia".Il governo? "Speriamo che vadano a casa. Nessuno penserebbe di affidare una qualsiasi azienda a persone che non la conoscono, non hanno mai lavorato, non si sono mai nemmeno preparati studiando a fare qualcosa di serio. Invece gli italiani col loro voto hanno dato la complessa e difficile azienda Italia in mano a questa gente qui, da cui non possiamo aspettarci nulla di buono perchè sono degli incapaci", ha aggiunto Berlusconi.