(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2018 Bernini (Fi): "M5S si mostra ancora incapace parlando di veti e appoggi esterni" Proseguono le consultazioni, al via il secondo giorno del mandato esplorativo della Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Dopo lo stallo emerso dagli incontri del primo giorno la Presidente del Senato da il via a un nuovo ciclo di colloqui che si svolgeranno nel pomeriggio, in cui incontrerà i leader del centrodestra e il Movimento Cinque Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev