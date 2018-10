(Agenzia Vista) Lodi, 16 ottobre 2018 Si sono radunate intorno alle 08.30 del mattino, alcune delle mamme del comune lombardo di Lodi, per il presidio che durerà 12 ore in piazza Broletto a Lodi, organizzato dal Coordinamento uguali doveri per protestare contro il regolamento sull'accesso alle tariffe agevolate per mense e trasporti al centro delle polemiche perché renderebbe troppo complesso accedervi per gli immigrati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev