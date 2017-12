(Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2017 Bomba esplosa a San Giovanni nessun ferito Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, in base all'articolo 280 bis del codice penale. Per questa ipotesi di reato la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine in merito alla deflagrazione avvenuta stamane alle 5.30 del mattino in via Britannia, nel quartiere Appio Latino della Capitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev