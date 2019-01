(Agenzia Vista) Napoli, 16 gennaio 2019 Bomba pizzeria, de Magistris: "Siamo in attesa delle forze dell'ordine promesse da Salvini" "Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Gino Sorbillo e ricordiamo che siamo ancora in attesa delle Forze dell'Ordine promesse dal ministro dell'Interno". Queste le parole di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in un video in cui esprime vicinanza a Gino Sorbillo dopo che una bomba è esplosa all'esterno della sua pizzeria in via dei Tribunali a Napoli. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it