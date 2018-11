Bonafede: confronto con Odg su ipotesi legge conflitto interessi

Roma (askanews) - "Mi confronterò con l'Ordine dei giornalisti rispetto a tutte le istanze che avranno da presentarmi e, sul tavolo di quel confronto, potremmo valutare ipotesi di una legge che stabilisca interventi sul conflitto di interessi affinché in Italia ci sia una cultura sempre piu forte che porti all'esistenza dell'editore puro come figura prevalente e forse esclusiva nel quadro del giornalismo italiano". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al Question Time alla Camera rispondendo a una interrogazione sulle iniziative a tutela della libertà di stampa."Mi fa piacere constatare che in questi giorni ci sia una nuova sensibilità in alcune forze politiche rispetto alla libertà di pensiero e alla libertà di cronaca, che non ricordavo né ai tempi di Berlusconi, quando venivano epurati Luttazzi, Santoro e Biagi, né ai tempi del governo Renzi quanfo le epurazioni o gli allontanamenti venivano fatti nei confronti della Gabanelli, di Giannini, di Giletti, di Floris, di Mercalli e di Porro", ha aggiunto il guardasigilli.