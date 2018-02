Bonino: questa è campagna elettorale più mediocre e piena di bugie che abbia mai visto

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2018 Bonino questa e campagna elettorale piu mediocre e piena di bugie Il Consiglio confederale di Confcommercio incontra i leader dei partiti in vista delle elezioni del 4 marzo. L'intervento della leader della lista +Europa, Emma Bonino: ''"Non ho mai visto una campagna elettorale più sgangherata, più piena di bugie, di promesse, piena di cose impossibili che il buon senso vostro ma anche di chi le dice sa che non sono realizzabili". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev