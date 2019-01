(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2019 Bonisoli Legge spettacolo a breve in Parlamento Il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, durante il question time in aula alla Camera: "Riformare il sistema di finanziamento del Fus, il fondo unico per lo spettacolo, con grande attenzione anche alla tutela dei lavoratori del settore. Un altro tema e' quello della governance delle Fondazioni lirico sinfoniche. Poi ci sono provvedimenti per la danza, la musica e l'eliminazione degli animali dai circhi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev