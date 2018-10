(Agenzia Vista) Firenze, 20 ottobre 2018 Bonolis alla Leopolda ironizza sulla 'manina' "Avevo preparato discorso ma non lo trovo più" Paolo Bonolis è stato intervistato da Matteo Renzi sul palco della Leopolda. Arrivando in sala Bonolis ha ironizzato sulla 'manina' evocata da Luigi Di Maio riguardo il decreto fiscale affermando "Avevo portato un discorso, bello, ma non lo trovo più, però ve l'ho inviato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it