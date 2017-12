(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2017 Boschi e Franceschini tra i vip per la prima dell'Opera La "Damnation de Faust" di Hector Berlioz ha aperto la stagione al Teatro dell'Opera di Roma. Per la prima presente la sindaca Virginia Raggi che ha sfoggiato un abito firmato Gattinoni, realizzato in primis per Anna Magnani. Presenti anche altri esponenti del mondo politico, tra i quali Maria Elena Boschi e Dario Franceschini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev