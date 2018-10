Brasile al ballottaggio, gli anti-Bolsonaro travestiti da clown

Roma, (askanews) - In Brasile i sostenitori di Fernando Haddad, candidato del partito dei lavoratori, e i brasiliani contrari all'elezione del candidato di estrema destra Jair Bolsonaro si sono travestiti da clown in una originale protesta organizzata a Rio de Janeiro. Altri hanno distribuito volantini, nell'estremo tentativo di convincere gli indecisi a sostenere l'ex ministro nei governi dei presidenti Lula e Dilma Rousseff.Bolsonaro si prepara a diventare il prossimo presidente del Brasile, o quanto meno così dicono i sondaggi: l'ultima rilevazione dà il rivale Fernando Haddad in lieve ripresa, ma il candidato dell'estrema destra si assicurerebbe il 56% delle preferenze al ballottaggio in programma domenica.