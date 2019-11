Cutriba, 8 nov. (askanews) - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è uscito dal carcere. L'ordine di scarcerazione è stato firmato da un giudice della corte penale di Curitiba.La scarcerazione dell'ex presidente è arrivata dopo la sentenza della della Corte suprema brasiliana, che ha stabilito che un imputato non può finire in carcere prima della condanna definitiva. Lula è stato condannato per tangenti a 8 anni e dieci mesi ed ha passato in carcere 580 giorni.