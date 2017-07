Brasile, uova invece di riso sulla sposa per protesta

Curitiba (askanews) - Matrimonio rovinato per la figlia del ministro della salute brasiliano. Centinaia di manifestanti hanno protestato contro il governo di Michel Temer in occasione delle nozze di Maria Victori Barros, deputata regionale dello stato di Parana e figlia del ministro della salute Richardo Barros. Contro di lei una pioggia di uova invece che il tradizionale e beneaugurale lancio di riso. Il servizio di sicurezza ha cercato di proteggere la ragazza e il ministro che la accompagnava in chiesa con degli ombrelli, ma la frittata era già fatta.I manifestanti denunciano la corruzione dell'esecutivo.