Brexit, May bloccata nell'auto a Berlino per la portiera in panne

Berlino, (askanews) - Piccolo fuori programma a Berlino, durante la visita della premier britannica Theresa May. Arrivata in cancelleria, al momento di scendere dall'auto per stringere la mano alla cancelliera tedesca Angela Merkel, la serratura dello sportello rimane inceppata e si apre solo dopo ripetuti tentativi da parte dell'addetta del servizio protocollo.Niente di grave, ma sicuramente ogni segnale non positivo in questo tour teso a salvare l'accordo sulla Brexit appare profetico. Poco dopo infatti Merkel dirà alla premier britannica che non è possibile fare nuove trattative sull'accordo.