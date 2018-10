Brexit, Tajani: "Nessuno novità da May ma toni di chi vuole trovare accordo"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 ottobre 2018 "Ho ascoltato intervento di May con molta attenzione e i toni erano più distesi rispetto a quelli di Salisburgo ma non ho trovato sostanziali novità sui contenuti del discorso della signora May. I toni sono di chi vuole procedere per raggiungere un accordo, alcuni messaggi disponibilità ma non nei contenuti". Queste le parole del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani duranta la conferenza stampa all’Euro Summit a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it