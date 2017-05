Brigitte Macron, stile classic rock che non fa rimpiangere Carlà

Parigi (askanews) - Brigitte Macron è la nuova première dame di Francia e tutti gli occhi sono puntati su di lei, non solo per l'età, come ormai tutti sanno ha 24 anni più del marito presidente, ma anche per il look che ha conquistato i francesi. Si potrebbe dire che Brigitte, fisico scattante e gambe affusolate, ha uno stile classic rock. Prima di tutto colpisce il suo caschetto biondo sempre impeccabile che ben nasconde qualche rughetta sul volto della professoressa dandole un'aria sbarazzina ma non fuori luogo.Da quando la campagna elettorale è entrata nel vivo ha abbandonato le minigonne, mettendo in soffitta anche i minidress, scegliendo un look più rassicurante, ma che mostra il suo carattere forte e determinato con qualche dettaglio rock come il chiodo e le maglie con inserti silver. Non ha rinunciato a puntare sulle gambe, vero pezzo forte del suo fisico, scegliendo di fasciarle in jeans e pantaloni super skinny anche in pelle nera.Poi stupisce con dettagli ricercati come scarpe e borse che abilmente ricicla, mischiandole a nuovi outfit. Non ha paura di farsi vedere due volte lo stesso capo, come ha fatto durante la festa per l'elezione di Emmanuel alla spianata del Louvre in cui ha sfoggiato un vestito, firmato Louis Vuitton, già usato in precedenza.Brigitte è una signora chic del nord della Francia che riesce a conquistare per il look da porta accanto, ma sempre curato ed elegante. Porta con la stessa disinvoltura tacchi a spillo, stivali e sneakers. Si presenta come la vicina di casa che tutti i francesi vorrebbero avere, ed è davvero lontana anni luce da Carla Bruni Sarkozy algida e distante con il suo incedere da top model. Brigitte invece è calda, affettuosa e spontanea; e con la sua forza ha dato un contributo decisivo alla campagna del giovane marito e sicuramente non farà rimpiangere la top première dame.