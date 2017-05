Bruxelles, l'ambasciata Usa blindata per l'arrivo di Trump

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 maggio 2017 Il presidente americano Donald Trump e' arrivato in Belgio dopo la sua visita in Italia, dove ha incontrato Papa Francesco, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. In Belgio Trump e' stato accolto dal primo ministro Michel, prima di cominciare gli incontri istituzionali previsti in agenda. Il presidente Trump, accompagnato dalla moglie Melania, ha poi incontrato il re del Belgio Filippo, per poi partecipare ad un vertice sul terrorismo con il primo ministro Michel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev