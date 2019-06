(Agenzia Vista) Napoli, 26 giugno 2019 Buonissimi 2019, circa 100mila euro raccolti per la ricerca. Il servizio Circa 100mila euro raccolti per la ricerca a favore del tumore pediatrico, oltre 2mila partecipanti, più di 800 porzioni per ognuna delle 140 realtà sostenitrici: tutto questo in Buonissimi, l'iniziativa realizzata con il supporto di partner quali Università telematica Pegaso, Università Mercatorum e Campus Universitario Casal di Principe Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev