(Agenzia Vista) Torino, 24 giugno 2017 Temperature record per la fine del giugno in Piemonte. La rete di stazioni meteo di Arpa ha registrato anche oggi 39 gradi in provincia di Cuneo e 38 ai Giardini Reali di Torino, dove la minima della scorsa notte non è scesa sotto i 22 gradi. II caldo è stato anche all'origine di diversi blackout. Courtesy Rete7