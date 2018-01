California, tre leoncini tornano finalmente dai genitori

Los Angeles (askanews) - Giocano e si divertono sotto lo sguardo protettivo di mamma e papà; sono tre leoncini che sono scampati ai devastanti incendi in California. A causa dei roghi, gli animali erano stati portati via dal Parco Wildlife Waystation a Los Angeles, ma erano stati divisi. I cuccioli erano molto stressati dall'esperienza della minaccia del fuoco e del fumo che ha lambito il parco e per questo hanno avuto bisogno di cure, ma ora stanno bene. La famiglia si è dunque riunita e si gode la tranquillità della vita nel parco.