Cambridge Analytica, Ferlaino (SocialCom): "Acquisizione dati in rete deve essere legittima"

(Agenzia Vista) Napoli, 08 maggio 2018 Cambridge Analytica, Ferlaino (SocialCom) acquisizione dati in rete e' prezzo da pagare ma sia legittima Fa tappa a Napoli SocialCom in Tour per discutere di "Evoluzione della rete tra social media e privacy". Con il Fondatore di SocialCom Italia, Luca ferlaino, il sindaco Luigi de Magistris e l'eurodeputata Pina Picierno. "L'acquisizione dei dati personali in rete è il prezzo da pagare per usufruire di servizi a patto però che sia fatto in maniera legittima legittima. Evidentemente nel caso Cambridge Analytica ciò non accadeva". Queste le parole di Luca Ferlaino.