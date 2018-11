Canada in trattativa con il Pakistan per accogliere Asia Bibi

Roma, (askanews) -Il Canada è impegnato "in discussioni" con le autorità del Pakistan per l'eventuale accoglienza di Asia Bibi, la donna cristiana assolta dalla Corte Suprema del Pakistan dopo essere stata condannata a morte per blasfemia, e la cui vita è ancora minacciata. A dichiararlo è il primo ministro canadese, Justin Trudeau.00.22"Siamo impegnati in discussioni con il governo del Pakistan, nonvoglio pronunciarmi oltre perchè la situazione è molto delicata,il Canada è un Paese che accoglie", ha dichiarato il primoministro canadese, intervistato dalla France Presse.Trudeau parlava da Parigi a margine delle commemorazioni del centenario dell'armistizio della Prima Guerra mondiale.Asia Bibi è stata scarcerata nella notte tra il 7 e l'8 novembre e trasportata in un "luogo sicuro" in Pakistan. I membri della sua famiglia hanno sollecitato negli ultimi giorni diversi Paesioccidentali per accoglierla. In Pakistan la sua vita non è al sicuro.