Canada, manifestazione studenti contro il riscaldamento climatico

Roma, 19 ott. (askanews) - Migliaia di studenti hanno manifestato, a Montreal, in Canada, contro il riscaldamento climatico. Sono scesi in piazza in occasione delle elezioni che si terranno lunedì 21 ottobre per eleggere un nuovo primo ministro.Il primo ministro uscente Justin Trudeau rischia di perdere la maggioranza. Dagli ultimi sondaggi emerge infatti che i Liberali di Trudeau e i Conservatori guidati da Andrew Scheer sono praticamente testa a testa, anche se nessuno dei due sembra in grado di ottenere la maggioranza assoluta. Per questo si prospetta la possibilità che uno dei partiti minori del Canada diventi l'ago della bilancia già dall'indomani delle elezioni.