(Agenzia Vista) Sunriver, 10 dicembre 2017 Capriolo su un lago ghiacciato messo in salvo da un pompiere in Oregon Un pompiere ha visto un capriolo in difficolta che non riusciva a traversare un lago ghiacciato, cosi' ha preso un'imbarcazione e l'ha condotto a riva, mettendolo in salvo. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev