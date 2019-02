Caso Diciotti, Salvini: Sono la persona più tranquilla del mondo

Alghero, 19 feb. (askanews) - "Il bello è che quando mi alzo la mattina, mi alzo da uomo libero. Quando i giornalisti mi chiedono se sono preoccupato per il caso Dicitti, per la giunta del Senato che deve decidere se devo essere processato, io dico: sono la persona più tranquilla del mondo, per me va bene in ogni caso. Aggiungo che mi hanno detto che c'è una nave di una ong davanti alla Libia, ma sappiano che col loro carico di immigrati non arriveranno mai". Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, in comizio ad Alghero per la campagna elettorale ha commentato il caso Diciotti.