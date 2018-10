Caso Lodi, la contro protesta di una donna: "Io sto con il sindaco!"

(Agenzia Vista) Lodi, 16 ottobre 2018 "Quando io avevo i bambini non ho mai fatto mancare il mangiare ai miei figli, se siete intelligenti avete capito, io sono con il sindaco". Una signora sotto il Comune di Lodi si schiera a favore della sindaca Casanova il giorno in cui tornano in mensa i bambini stranieri esclusi per un'ordinanza della giunta di centrodestra. Per loro sono stati raccolti 60mila euro in poche ore grazie a una donazione lanciata dalla Caritas. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it