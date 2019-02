Catalogna, Puigdemont: "Chiediamo referendum riconosciuto su autodeterminazione" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 febbraio 2019 "Due anni dopo, nonostante la censura del presidente Tajani ai due ultimi presidenti della Catalogna, chiediamo di nuovo agli Spagnoli una soluzione politica basata sul dialogo e sulla negoziazione, sempre secondo la via della non violenza e della democrazia. La proposta è molto semplice: un referendum sull'autodeterminazione internazionalmente riconosciuto. Grazie per l'attenzione, spero di rivedervi presto e se possibile in Catalogna e non in esilio.” Così l’ex presidente della Catalunya, Carles Puigdemont, all’evento a Bruxelles “Catalogna e il processo sul referendum: una sfida per la Ue”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev