Cede scala mobile metro Roma, Raggi: ''Procura stabilirà cause''

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2018 Cede scala mobile metro Roma Raggi Procura stabilira cause La sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo il sopralluogo alla stazione Repubblica della metro A dove piu' di una ventina di tifosi russi del Cska sono rimasti feriti in seguito al cedimento della scala mobile: "Come sapete e' arrivata la Procura, e ci sono gli inquirenti che stabiliranno le cause. Ribadisco la vicinanza ai russi feriti e ringrazio la polizia, i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco - ha aggiunto -. Sono tutti arrivati immediatamente ad aiutare queste persone: alcune sono in ospedale, altre sono state assistite. Siamo vicini a queste persone per qualunque necessità" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev