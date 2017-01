Centrodestra secondo Parisi: Berlusconi non deve farsi da parte

Genova (askanews) - "Nessuno si deve fare da parte, il problema è ritrovare la capacità di ascoltare il paese". Lo ha detto questa mattina a Genova il leader del movimento "Energie per l'Italia", Stefano Parisi, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se per fondare un nuovo centrodestra sarebbe necessario un passo indietro da parte di Berlusconi."Purtroppo - ha aggiunto l'ex candidato sindaco di Milano per il centrodestra - la politica ha smesso di ascoltare il paese, è sempre in riunione, sono sempre in riunione tra loro. Non va bene, bisogna stare in mezzo alla gente e ascoltare. Le persone sono arrabbiate, disorientate. Credo abbiano voglia di una nuova rappresentanza politica, lo hanno dimostrato e credo che questo sia il tema di fondo. Nessuno - ha concluso Parisi - si deve fare da parte e tutti possono dare un contributo".